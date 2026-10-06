CEUTA. — Medios de comunicación de Marruecos han comenzado a atribuir la continua devolución y retorno voluntario de sus ciudadanos desde Ceuta a las «difíciles condiciones, violencia y sufrimiento» que afirman han padecido durante semanas en los asentamientos improvisados de la ciudad autónoma. Todo ello en el marco de las actuaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad, como las labores de desmantelamiento en la playa del Trampolín y zonas limítrofes.

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Sin embargo, las propias informaciones procedentes del país vecino terminan admitiendo la realidad de fondo: la inmensa mayoría de los migrantes que entraron irregularmente no cumplen los requisitos legales para obtener el estatuto de asilo o la protección internacional. Conscientes de que los expedientes de expulsión final y deportación forzosa dictados por las autoridades españolas les afectarán indefectiblemente, cientos de ciudadanos marroquíes están optando por evitar los trámites administrativos del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Retorno por El Tarajal y presión en los albergues

En lugar de someterse al procedimiento de filiación e identificación formal en las dependencias españolas, muchos de los migrantes prefieren cruzar directamente de vuelta a su país a través del paso habilitado junto al rompeolas de El Tarajal.

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Según recogen publicaciones locales del norte de Marruecos como Nador City, el flujo de retornos voluntarios no ha dejado de incrementarse en las últimas semanas —registrándose cifras acumuladas que superan los miles de retornos desde el pasado mes de agosto—. Esta dinámica responde a la clara negativa de los afectados a solicitar un asilo que saben denegado de antemano, lo que a su vez condiciona la ocupación y capacidad de los recursos de acogida en zonas como Loma Colmenar.

Mientras prosigue el desmantelamiento de los campamentos informales en el litoral ceutí y se vigila la presencia de grupos dispersos en las zonas montañosas del entorno, las estadísticas oficiales confirman que la falta de encaje legal para la protección internacional sigue siendo el factor determinante en el incremento diario de estas salidas.