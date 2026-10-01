Un informe detallado revela el uso continuado de sistemas avanzados de ciberespionaje para vigilar y rastrear a periodistas, activistas y figuras políticas.

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MADRID.— Amnistía Internacional ha hecho público un exhaustivo informe en el que denuncia la existencia de una red ilegal de espionaje articulada por los servicios de inteligencia de Marruecos. Según las pesquisas de la organización de derechos humanos, la trama habría utilizado programas de ciberinteligencia para infiltrarse de forma ilícita en los dispositivos móviles de activistas, periodistas independientes, disidentes políticos y personalidades internacionales.

La investigación detalla que estas operaciones de rastreo y escuchas arbitrarias vulneran sistemáticamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad personal. El documento pone de manifiesto cómo el software de espionaje ha permitido la extracción remota de mensajes, correos electrónicos, datos de localización e incluso la activación no autorizada de micrófonos y cámaras.

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Exigencia de responsabilidades a nivel internacional

Amnistía Internacional señala que estas prácticas forman parte de una estrategia deliberada para intimidar, silenciar y neutralizar las voces críticas tanto dentro del país como en el ámbito internacional. La ONG insta a la comunidad internacional y a las instituciones comunitarias a adoptar medidas contundentes contra el uso impune de tecnologías de vigilancia masiva sin supervisión judicial.

Asimismo, la organización reclama la suspensión inmediata de la venta y transferencia de este tipo de tecnologías de ciberespionaje a Gobiernos con antecedentes de violaciones de derechos humanos, exigiendo una investigación independiente que permita depurar responsabilidades e indemnizar a las víctimas de esta red clandestina de seguimiento.