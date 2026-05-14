El centro sanitario incorporará un sistema de navegación endobronquial y un ecobroncoscopio de última generación para diagnósticos más precisos y menos invasivos.

CEUTA | El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha dado un paso clave en la modernización del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Con una inversión estimada en 388.059,70 euros, el centro incorporará un ecobroncoscopio con EBUS radial y un avanzado sistema de navegación endobronquial.

Esta adquisición, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no solo incluye el equipo principal, sino también el material fungible necesario para garantizar su funcionamiento durante los primeros años.

Diagnósticos más rápidos y seguros

La llegada de esta tecnología supone un salto cualitativo en la detección precoz del cáncer de pulmón y otras patologías complejas. Entre sus principales beneficios destacan:

Mayor precisión: Permite localizar lesiones periféricas o de pequeño tamaño que antes eran de difícil acceso.

Permite localizar lesiones periféricas o de pequeño tamaño que antes eran de difícil acceso. Menos invasividad: Al combinar ultrasonografía (EBUS) con navegación virtual por TAC, se reduce la necesidad de cirugías agresivas.

Al combinar ultrasonografía (EBUS) con navegación virtual por TAC, se reduce la necesidad de cirugías agresivas. Mejor recuperación: Los pacientes experimentarán una menor morbilidad y estancias hospitalarias más cortas.

Con este equipamiento, el Hospital de Ceuta se sitúa al nivel de centros de referencia nacional, como el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, pionero en el uso de sistemas de navegación electromagnética.

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Impulso a la sanidad pública ceutí

Esta inversión forma parte de una estrategia de modernización más amplia. Desde 2023, el INGESA ha invertido más de 13 millones de euros en equipamiento para la sanidad pública de la ciudad. Este esfuerzo presupuestario ha permitido hitos como:

La implantación de la Cirugía Robótica .

. La puesta en marcha de una resonancia magnética de 3 teslas .

. La futura instalación de un nuevo TAC espectral, con una inversión adicional prevista de más de dos millones de euros.

Gracias a estos medios propios, el HUCE busca reducir los tiempos de espera y ofrecer tratamientos más eficientes y personalizados para los ciudadanos de Ceuta.