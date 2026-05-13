El cuarto programa de Cara al Show en laSexta contó con la participación de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, en una entrevista marcada por la ironía, la política y la espontaneidad. El presentador Marc Giró describió al político como el “hombre perfecto”, asegurando incluso que perdonaría que fuera independentista por su simpatía y cercanía.

Reflexiones sobre la ciudad, la hostilidad y la política

Rufián confesó sentirse incómodo caminando por Madrid debido a actitudes hostiles hacia él: “Tengo que salir por la calle con mascarilla y gorra”, afirmó, recordando que ha sido agredido hasta tres veces en espacios públicos. Además, abordó la necesidad de un frente común de izquierdas, defendiendo que la prioridad debía ser la vivienda como problema central de España y criticando la inacción de los partidos en este ámbito.

El político también hizo una reflexión sobre la importancia de que la izquierda se movilice y tome medidas contundentes: “Yo soy antifascista y me parece que urge que la izquierda en este país se ponga las pilas”, afirmó.

La “puerta corredera” para los líderes políticos

En un juego propuesto por Giró, Rufián señaló, de manera irónica y sarcástica, cuál sería el puesto o destino adecuado para distintos políticos españoles. Entre las observaciones más llamativas:

Cayetana Álvarez de Toledo: cerca de Pablo Casado.

cerca de Pablo Casado. Oriol Junqueras: como Presidente de la Generalitat.

como Presidente de la Generalitat. José María Figaredo: en trabajos duros y luego explicando políticas en el Congreso.

en trabajos duros y luego explicando políticas en el Congreso. Irene Montero: como presidenta de lo que desee, destacando su fuerza.

como presidenta de lo que desee, destacando su fuerza. Carlos Mazón: se mordió la lengua, comentando “Me van a echar si lo digo”.

se mordió la lengua, comentando “Me van a echar si lo digo”. Isabel Díaz Ayuso: sirviendo cañas en la Plaza Mayor de Madrid, trabajando 12 horas y recibiendo 800 euros, con ironía sobre su actitud hacia los turistas.

sirviendo cañas en la Plaza Mayor de Madrid, trabajando 12 horas y recibiendo 800 euros, con ironía sobre su actitud hacia los turistas. Pedro Sánchez: como un gran actor de novela turca.

Con este juego, Rufián mezcló humor y crítica política, mostrando su visión sobre la situación de algunos de los líderes más destacados del panorama nacional y la necesidad de responsabilidad y coherencia en sus cargos.

Opinión y repercusión

La intervención de Gabriel Rufián en Cara al Show se ha viralizado por la mezcla de sinceridad, ironía y comentarios que no dejaron indiferente a nadie. Sus respuestas reflejan tanto su postura política como su crítica hacia la gestión y comportamiento de algunos de los principales dirigentes del país, generando debate en redes sociales y medios de comunicación.