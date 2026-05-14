La Sala Segunda examinará el caso tras superar un filtro de admisión que apenas alcanza el 14% de los recursos presentados.

CEUTA | Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajara la condena dictada inicialmente por la Audiencia de Ceuta, el caso del exprofesor del colegio San Agustín, A.D.B., da un giro procesal significativo. El Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la cual admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la defensa del exdocente, declarándolo concluso y pendiente de deliberación, votación y fallo.

Esta resolución es especialmente relevante dado el índice tan bajo de admisión de este tipo de recursos. Según datos del magistrado Manuel Marchena, solo el 14% de los recursos consiguen superar los rigurosos filtros de forma y fondo exigidos por el alto tribunal. Al admitirlo, el Supremo considera que el caso merece ser objeto de examen judicial detallado.

Un largo recorrido procesal

El historial judicial del exprofesor ha pasado por varias etapas críticas:

Audiencia Provincial (2022): Fue condenado originalmente a 18 años y medio de cárcel por abusos sexuales y delitos de pornografía infantil. TSJA (2023): La pena se redujo a 13 años y medio. El tribunal andaluz le absolvió del delito de abuso sexual que sí vio la Audiencia, pero ratificó las penas por elaboración y tenencia de pornografía infantil. Tribunal Supremo (Actualidad): La Sala Segunda ha decidido revisar el último fallo.

Al no ser la sentencia firme todavía, el exprofesor no ha ingresado en prisión, ya que el Supremo tiene ahora la última palabra y podría ratificar, modificar o incluso tumbar las resoluciones previas.

El tribunal y la defensa

La Sala encargada de la deliberación estará presidida por el magistrado Julián Sánchez Melgar y formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Manuel Marchena Gómez, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Por su parte, la defensa sigue a cargo del letrado Javier Cabillas, quien ha mantenido la representación del exdocente desde el inicio del proceso en 2022.

Origen del caso

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se inició tras la denuncia de un menor. Se consideró probado que el acusado, aprovechando su posición, accedió a contactos de menores a través del centro educativo, equipos deportivos y la Cofradía de Las Penas.

Tras años de recursos y sentencias parciales, el futuro judicial de A.D.B. queda ahora supeditado a la vista que se celebrará en breve en el Tribunal Supremo.