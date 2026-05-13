Telecinco ha anunciado cambios significativos en su programación vespertina de cara al verano 2026. Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, la cadena ha detallado que ‘El Tiempo Justo’, presentado por Joaquín Prat, reducirá su franja de emisión para dar paso a un nuevo dating show encabezado por Carlos Lozano.

El programa, titulado ‘Amor o lo que surja’, está producido por Bulldog TV, la misma factoría que ha trabajado en títulos como Casados a primera vista y Hay una cosa que te quiero decir. La intención de Telecinco es revivir el espíritu de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, apostando por un formato fresco y dinámico que mantenga la atención del público durante las tardes de verano.

Carlos Lozano regresa a la primera línea mediática

Tras su éxito en GH DÚO, Carlos Lozano vuelve a liderar un espacio televisivo, esta vez en el corazón de las tardes de Telecinco. El programa ocupará la franja de las 15:45 horas, justo después de los Informativos Telecinco 15 horas, y contará con un mínimo de 65 entregas firmadas para los meses estivales, con posibilidad de renovación si el formato logra enganchar a la audiencia.

Otros cambios en la tarde de Telecinco

Además del estreno de ‘Amor o lo que surja’, Telecinco ha decidido dar un descanso temporal a ‘El Diario de Jorge’, que será sustituido por un nuevo espacio de actualidad y corazón producido por Mandarina, bajo la presentación de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Este espacio llevará por nombre ‘De lunes a viernes’ y se espera que también forme parte de la nueva estrategia veraniega de la cadena.

La tarde de Telecinco quedaría organizada de la siguiente manera:

‘Amor o lo que surja’ – con Carlos Lozano

– con Carlos Lozano ‘El Tiempo Justo’ – franja reducida

– franja reducida ‘De lunes a viernes’ – nuevo formato de actualidad y corazón

– nuevo formato de actualidad y corazón ‘Allá Tú’ – el concurso se mantiene

La estrategia de Telecinco para reconectar con la audiencia

Según Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset, el verano representa una oportunidad para probar nuevos formatos y lanzar proyectos que atraigan a la audiencia. Carullo subrayó que, a pesar de ser una época de menor consumo televisivo, Telecinco apuesta por reforzar la variedad y presentar rostros nuevos para dinamizar la programación y fidelizar a los espectadores.

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Estos cambios no solo buscan triunfar durante el verano, sino que podrían prolongarse hacia la próxima temporada si la respuesta del público es positiva, consolidando una estrategia basada en innovación y entretenimiento en la franja vespertina.