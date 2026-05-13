Telecinco anuncia una profunda remodelación de su tarde de cara al verano 2026, con cambios estratégicos que buscan reconectar con la audiencia y ofrecer un verano lleno de novedades en su parrilla. La cadena ha confirmado la retirada temporal de ‘El Diario de Jorge’, el espacio de testimonios de Jorge Javier Vázquez, que descansará durante el verano y regresará en septiembre.

En sustitución de este formato, Telecinco lanzará un nuevo magacín diario, titulado ‘De lunes a viernes’, producido por Mandarina, la misma productora detrás de De Viernes. Este espacio estará conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, y ofrecerá una edición diaria del exitoso formato, adaptada a la franja vespertina.

Carlos Lozano lidera el dating show ‘Amor o lo que surja’

Otro movimiento clave de la cadena será la incorporación de Carlos Lozano al frente de un nuevo dating show, titulado ‘Amor o lo que surja’. Este programa se emitirá de lunes a viernes a las 15:45 horas, justo después de los Informativos Telecinco 15 horas, y está producido por Bulldog TV, responsable de éxitos como Casados a primera vista y Hay una cosa que te quiero decir. La intención es revivir el espíritu de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, con un formato fresco y dinámico que capture la atención del público.

La tarde de Telecinco tras la remodelación

Con estas novedades, la tarde de Telecinco quedará organizada de la siguiente manera:

‘Amor o lo que surja’ – Carlos Lozano lidera el dating show

– Carlos Lozano lidera el dating show ‘El Tiempo Justo’ – franja reducida

– franja reducida ‘De lunes a viernes’ – nuevo magacín de actualidad y corazón

– nuevo magacín de actualidad y corazón ‘Allá Tú’ – concurso clásico que se mantiene

La estrategia de Mediaset para el verano

Según Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset, el verano es una oportunidad clave para experimentar con nuevos formatos y rostros en la televisión. «Suele ser una época en la que las cadenas bajan el pistón y nosotros haremos todo lo contrario. Creemos que tenemos la oportunidad de introducir otros géneros y rostros diferentes para enriquecer la oferta de Telecinco», afirmó.

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La cadena no solo apunta a consolidar estos formatos durante los meses de verano, sino que pretende continuar la estrategia de innovación en la temporada 2026/2027, siempre que la respuesta de la audiencia sea positiva. Con estos movimientos, Telecinco busca recuperar audiencia y ofrecer una parrilla más dinámica y competitiva en un período estival clave.