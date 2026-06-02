El fuego, desatado en pleno aviso naranja por calor extremo, ha obligado a desalojar a varios vecinos, cortar carreteras y movilizar medios de tres comunidades autónomas.

Un grave incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este martes en el paraje de El Valle, en la pedanía murciana de Los Garres y Lages, ha desatado momentos de máxima tensión. La rápida propagación de las llamas ha obligado a activar la situación 2 del Plan Informur y a solicitar la intervención urgente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el apoyo de recursos aéreos y terrestres de varias comunidades autónomas.

El fuego comenzó en una zona montañosa alrededor de las 15:10 horas, provocando una densa columna de humo visible desde la capital del Segura que generó más de 200 llamadas de alerta al teléfono de Emergencias 112.

Desalojos, mangueras y tensión en el núcleo urbano

Las llamas no han tardado en alcanzar la parte alta de la pedanía, aproximándose peligrosamente al colegio, al cementerio y a un área de viviendas dispersas. La cercanía del fuego ha provocado escenas de pánico entre los residentes, quienes han intentado proteger sus propiedades y sofocar los focos más cercanos con cubos y mangueras domésticas mientras ponían a salvo sus objetos de valor.

Ante el riesgo inminente, el Ayuntamiento de Murcia ha tomado medidas drásticas de forma preventiva:

Evacuaciones: Desalojo de las viviendas más próximas a la línea de fuego.

Desalojo de las viviendas más próximas a la línea de fuego. Cierre de instalaciones: Clausura de los Centros de Mayores de Los Garres y San José de la Vega, además de campos de fútbol y polideportivos de hasta seis pedanías vecinas (incluyendo Beniaján, Los Ramos y Algezares).

Despliegue masivo de extinción

Cerca de 200 efectivos autonómicos y locales trabajan a destajo en el terreno, apoyados por seis camiones de Bomberos de Murcia, brigadas forestales, agentes medioambientales y patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil.

Sin embargo, la magnitud de la emergencia ha requerido el auxilio del Gobierno central y regiones vecinas. Según ha informado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el operativo cuenta ya con:

Medios aéreos: Cuatro helicópteros regionales a los que se han sumado un hidroavión, dos aviones Alfa y una aeronave de coordinación procedentes de Jaén, Requena y Torrejón.

Cuatro helicópteros regionales a los que se han sumado un hidroavión, dos aviones Alfa y una aeronave de coordinación procedentes de Jaén, Requena y Torrejón. Apoyo terrestre: Refuerzos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además del contingente de la UME que ya se desplaza hacia la zona.

Alerta meteorológica: Las labores de extinción se están viendo severamente dificultadas por las condiciones climatológicas. La Región de Murcia se encuentra este martes en alerta naranja por calor extremo, registrándose temperaturas que superan los 41°C.

Restricciones de tráfico y transporte

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el paso de los vehículos de emergencia, la Policía Local ha cortado los principales accesos a la zona afectada. Las vías cerradas al tráfico son:

La subida a la Cresta del Gallo por Los Teatinos y San José.

por Los Teatinos y San José. La calle Antonio Díaz de Los Garres.

de Los Garres. El acceso a Los Garres desde el Camino Tiñosa (a la altura de los antiguos Muebles Marisol).

(a la altura de los antiguos Muebles Marisol). El Camino San José.

Asimismo, el servicio de transporte público se ha visto afectado. La línea 50 de autobús ha recortado su trayecto finalizando en la gasolinera de Los Garres, mientras que la línea 78 está siendo desviada por Ronda Sur hacia Beniaján tras pasar por Algezares.

Las autoridades locales reiteran el llamamiento a la prudencia, pidiendo a la población que evite por completo acercarse a las inmediaciones del incendio y que sigan estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia.