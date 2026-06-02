Una operación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Gendarmería francesa neutraliza la distribución de moneda falsificada calificada como «especialmente peligrosa» por el Banco Central Europeo.

BARCELONA — En una operación conjunta transfronteriza, los Mossos d’Esquadra y la Gendarmería francesa han logrado desarticular una red criminal vinculada a la Camorra napolitana especializada en la introducción de billetes falsos de 50 y 100 euros en el circuito comercial de Cataluña. La investigación se ha saldado con la detención de uno de los principales responsables en Francia —quien ya ha ingresado en prisión— y una mujer que permanece bajo la condición de investigada.

La alarma saltó a mediados de 2023, cuando la Unidad Central de Falsificación de Moneda de la policía catalana detectó a través de sus bases de datos un repunte anómalo y muy significativo de pagos con moneda falsa, especialmente concentrado en comercios de la provincia de Girona.

El rastro del fraude: más de 380 casos detectados

El entramado criminal operaba de manera sumamente activa, logrando colar una cantidad notable de papel moneda en establecimientos comerciales mediante un goteo constante. El balance de la actividad delictiva registrado por los Mossos detalla el alcance de la estafa:

308 casos detectados con billetes falsos de 50 euros .

detectados con billetes falsos de . 74 casos detectados con billetes falsos de 100 euros.

Según los informes policiales, las falsificaciones analizadas procedían de dos matrices distintas ubicadas en el sur de Italia, directamente controladas por clanes de la Camorra.

El avance definitivo de la investigación se produjo a finales de 2023 en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona). En octubre de ese año, la red intentó colocar 18 billetes de 50 euros en un centro comercial. Apenas un mes después, en noviembre, las cámaras de seguridad de una gasolinera de la misma zona grabaron con total nitidez a los sospechosos mientras realizaban un pago con billetes de 100 euros falsos. Estas imágenes permitieron a los agentes proceder a la plena identificación y localización de los autores.

‘Modus operandi’ y detenciones en la frontera

Para colocar el dinero fraudulento sin levantar sospechas, los implicados —un hombre y una mujer, ambos con un amplio historial delictivo en el país vecino— se desplazaban habitualmente desde el sur de Francia hasta Cataluña utilizando vehículos de alquiler y documentación de identidad falsa.

El Banco Central Europeo (BCE) ha catalogado este tipo específico de falsificación italiana como «especialmente peligrosa» debido a su alta calidad y su capacidad para burlar los controles iniciales de los comercios.

La explotación de la investigación culminó a finales de este pasado mes de mayo. La mujer fue localizada y detenida en la localidad francesa de Pia, quedando en libertad con cargos, mientras que el hombre ingresó directamente en prisión al tener causas pendientes con la justicia en Francia.

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Dada la dimensión internacional del caso, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers (Barcelona) emitió una Orden Europea de Investigación. Bajo este amparo legal, el magistrado encargado del caso tomó declaración judicial por vía telemática a los dos implicados los pasados días 26 y 27 de mayo, dando por neutralizada la principal vía de entrada de esta moneda delictiva en territorio catalán.