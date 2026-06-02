ZARAGOZA. — Las carreteras de Aragón han vivido una jornada negra este martes, 2 de junio, tras registrarse dos graves accidentes de tráfico que se han cobrado la vida de seis personas en total. El siniestro más reciente ha tenido lugar en el término municipal de Agón (Zaragoza), donde han fallecido tres personas, entre ellas un bebé de cuatro meses.

Tres víctimas mortales en la N-122

El trágico suceso ocurrió en torno a las 15:00 horas en el kilómetro 53 de la carretera N-122. Por causas que aún se están investigando, una furgoneta y un vehículo articulado (un camión) colisionaron frontalmente.

A consecuencia del impacto, fallecieron los tres ocupantes de la furgoneta:

Un hombre de 47 años , que conducía el vehículo.

, que conducía el vehículo. Una joven de 17 años , que viajaba en el asiento trasero.

, que viajaba en el asiento trasero. Un bebé de apenas 4 meses, que también se encontraba en los asientos posteriores.

Por su parte, el conductor del camión implicado ha resultado ileso. Hasta el lugar del accidente se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, que ya instruye las diligencias para esclarecer las causas exactas del choque.

Un martes negro con seis fallecidos en Aragón

Este terrible accidente en la provincia de Zaragoza se suma a otro siniestro de características muy similares ocurrido a primera hora de la mañana en la provincia de Huesca, elevando a seis la cifra total de víctimas mortales en la comunidad en un solo día.

Siniestro matinal en Ilche (Huesca): Alrededor de las 8:45 horas, otras tres personas perdieron la vida en el kilómetro 9 de la carretera A-1223, que conecta Monzón con Poleñino. Las víctimas, que también viajaban a bordo de una furgoneta, fallecieron tras colisionar con otro camión.

Las autoridades insisten en extremar la precaución al volante en las carreteras secundarias tras una de las jornadas más trágicas que se recuerdan en la región en los últimos meses.