BADAJOZ.— La tercera jornada del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y otras diez personas por supuestas irregularidades en la Diputación de Badajoz, ha vivido uno de sus momentos más tensos durante la declaración por videoconferencia de la directora de orquesta Cristina de Frutos, considerada una de las testigos clave por parte de las acusaciones.

De Frutos, quien compitió directamente en 2017 por la plaza de alta dirección para coordinar los conservatorios pacenses (puesto que finalmente obtuvo el hermano del jefe del Ejecutivo), denunció ante el tribunal la falta de «igualdad de oportunidades» en el proceso de selección. Según su relato, dos días antes de la entrevista, un colega le advirtió por mensaje de que la plaza «era para el hermano de Pedro Sánchez», y aseguró que durante la prueba presencial percibió que el tribunal «mucho interés no tenía».

Sin embargo, la estrategia de las defensas —especialmente la del propio David Sánchez, liderada por el letrado Emilio Cortés— se ha volcado a fondo en neutralizar la carga incriminatoria de su comparecencia, cuestionando su credibilidad y la tardanza en reportar los hechos.

Durante el interrogatorio, la defensa lanzó una pregunta frontal e incisiva: si tenía sospechas tan firmes de que el puesto estaba preadjudicado y se sintió agraviada, ¿por qué no interpuso una denuncia en el año 2017 junto a otros candidatos?

La testigo justificó su inacción de entonces alegando tres motivos principales:

Falta de contacto: Afirmó que, en aquel momento, no conocía al resto de los aspirantes que se presentaron al proceso.

Afirmó que, en aquel momento, no conocía al resto de los aspirantes que se presentaron al proceso. Magnitud del caso: «Decidí no hacerlo. Pensé que era algo demasiado elevado, la verdad», confesó ante la sala.

«Decidí no hacerlo. Pensé que era algo demasiado elevado, la verdad», confesó ante la sala. Situación laboral: Concluyó señalando que disponía de su propio empleo y que «tampoco es que me fuese la vida en ello».

Esta comparecencia se enmarca en una fase testifical decisiva en la Audiencia Provincial de Badajoz. Las jornadas previas ya habían dejado debilitadas algunas de las tesis acusatorias tras las matizaciones de otros cargos técnicos y la declaración de prescripción del delito de prevaricación por nombramiento ilegal acordada por el tribunal el pasado lunes. Con el interrogatorio a De Frutos, las defensas buscan demostrar que las sospechas de las acusaciones populares carecen de base jurídica sólida y se sostuvieron únicamente a nivel de comentarios informales del entorno de la época.

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Para complementar esta cobertura informativa, un resumen detallado sobre la evolución de las declaraciones testificales y las posturas de las acusaciones en Badajoz puede seguirse a través del análisis del juicio a David Sánchez. Este contenido audiovisual ayuda a comprender las alegaciones de la defensa en el bloque de las sesiones testificales de la semana.