El encarecimiento de los vuelos y el alojamiento altera el comportamiento de los viajeros extranjeros, que postergan sus compras a la espera de ofertas de última hora o eligen quedarse en sus países.

MADRID — El sector turístico español, acostumbrado a encadenar cifras récord de facturación y subidas continuas de tarifas en los últimos años, ha comenzado a aplicar las primeras rebajas de precios de cara a la campaña estival. Este cambio de rumbo responde a una notable ralentización en el ritmo de las reservas para los meses de verano, provocada por la creciente sensibilidad de los consumidores ante la inflación que arrastra el mercado vacacional.

Según los datos sectoriales, el comportamiento de los viajeros internacionales ha dado un vuelco sustancial. Tras varias temporadas asumiendo costes al alza, los turistas extranjeros están retrasando de forma generalizada sus contrataciones a la espera de ofertas de última hora (last minute) o, en muchos casos, barajan la opción de renunciar a viajar al exterior y quedarse en sus lugares de origen.

El coste de volar y alojarse agota el margen del viajero

Detrás de este parón en las reservas anticipadas confluyen varios factores macroeconómicos que han terminado por hacer mella en el bolsillo del turista, obligando a los turoperadores y hoteleros a mover ficha antes de que comience la temporada alta:

Barrera de costes: El encarecimiento acumulado del transporte aéreo —afectado por la crisis del queroseno— unido a las elevadas tarifas de los hoteles y apartamentos turísticos en España ha alcanzado un límite crítico para los presupuestos familiares en Europa.

El encarecimiento acumulado del transporte aéreo —afectado por la crisis del queroseno— unido a las elevadas tarifas de los hoteles y apartamentos turísticos en España ha alcanzado un límite crítico para los presupuestos familiares en Europa. Estrategia de contención: Para evitar quedarse con plazas vacías y cubrir la capacidad con antelación, los operadores turísticos han empezado a lanzar tarifas de lanzamiento más competitivas y descuentos que, en determinados paquetes, suponen bajadas medias en torno al 4%, con descensos de doble dígito en algunos de los enclaves vacacionales más cotizados.

Para evitar quedarse con plazas vacías y cubrir la capacidad con antelación, los operadores turísticos han empezado a lanzar tarifas de lanzamiento más competitivas y descuentos que, en determinados paquetes, suponen bajadas medias en torno al 4%, con descensos de doble dígito en algunos de los enclaves vacacionales más cotizados. Turismo más conservador: El perfil del visitante para este verano se presenta mucho más prudente, reduciendo la duración de las estancias o decantándose por destinos más próximos geográficamente para abaratar el coste final de los desplazamientos.

Las dos caras de una temporada clave

A pesar de esta obligada corrección a la baja en los precios para estimular la demanda y asegurar los niveles de ocupación, el sector turístico sigue registrando un volumen global de contrataciones muy elevado. Sin embargo, esta realidad de «máximos» en el negocio convive de forma paralela con una fuerte presión en los márgenes de rentabilidad de las empresas y un mercado laboral sectorial que sigue acusando altos índices de precariedad y una proliferación de los contratos a tiempo parcial.

El desenlace de la campaña de verano dependerá, más que nunca, de la efectividad de estos ajustes de tarifas para reactivar el mercado internacional durante las próximas semanas y de la capacidad de resistencia del turismo nacional para amortiguar el freno del mercado emisor europeo.