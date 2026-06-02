Madrid. — La inminente visita apostólica del papa León XIV a España, programada del 6 al 12 de junio, generará una inversión total de 25 millones de euros, según ha confirmado en rueda de prensa Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales del viaje pontificio. Durante su estancia, el santo padre completará un itinerario que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El desglose presupuestario presentado por la organización detalla una fuerte dependencia de la financiación privada y eclesial, limitando el gasto institucional:

45% será sufragado por benefactores privados , incluyendo grandes empresas y fundaciones.

será sufragado por , incluyendo grandes empresas y fundaciones. 30% procederá de recursos propios de las diócesis y de la Conferencia Episcopal Española (CEE) , financiados mediante las aportaciones directas de los fieles.

procederá de , financiados mediante las aportaciones directas de los fieles. 20% correrá a cargo de las administraciones públicas , destinado principalmente a cubrir los dispositivos de seguridad, orden público y servicios institucionales necesarios para un evento de esta magnitud.

correrá a cargo de las , destinado principalmente a cubrir los dispositivos de seguridad, orden público y servicios institucionales necesarios para un evento de esta magnitud. 5% restante se completará a través de pequeños donativos.

Destino de los fondos y retorno económico

En cuanto a la ejecución del gasto, Giménez Barriocanal precisó que aproximadamente el 85% del presupuesto se destinará de forma directa al desarrollo de los actos oficiales inscritos en el programa. El 15% restante se reservará para la compleja infraestructura de logística, despliegue de comunicación y las labores previas de preparación técnica en las distintas sedes.

A pesar del coste inicial, la organización destaca la alta rentabilidad del viaje para la economía local. Los cálculos preliminares estiman que el impacto y retorno económico derivado de la hostelería, el turismo y el comercio en las ciudades receptoras ascenderá, al menos, a 150 millones de euros, multiplicando por seis la inversión realizada.