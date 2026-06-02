La heredera al trono completa con éxito el exigente curso básico en la Base Aérea de Alcantarilla y obtiene el título y el distintivo de «Cazador Paracaidista».

MADRID — El Palacio de la Zarzuela ha difundido este martes material gráfico y audiovisual que documenta los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor. Las imágenes corresponden a la fase práctica del curso básico de paracaidismo que la princesa de Asturias ha completado en la Escuela Militar de Paracaidismo ‘Méndez Parada’, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Según han explicado fuentes de la Casa del Rey, esta dura instrucción técnica constituye un complemento fundamental dentro de la formación militar integral que la heredera se encuentra cursando en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Capacitación para saltos en modo automático y nocturnos

La princesa Leonor ha compartido el periodo de instrucción junto a cerca de medio centenar de alumnos y compañeros de su promoción en la academia. Con este curso, la futura capitana general de las Fuerzas Armadas se ha capacitado formalmente para ejecutar lanzamientos paracaidistas en modo automático:

Instrucción estándar: Este tipo de saltos es el mismo que capacita operativamente a los miembros de las unidades de élite del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.

Este tipo de saltos es el mismo que capacita operativamente a los miembros de las unidades de élite del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil. Fase práctica: El material distribuido recoge las detalladas sesiones preparatorias en tierra, el embarque en la aeronave y varios saltos ejecutados en el aire.

El material distribuido recoge las detalladas sesiones preparatorias en tierra, el embarque en la aeronave y varios saltos ejecutados en el aire. Simulacros especiales: Entre las prácticas realizadas a lo largo del pasado mes de mayo, la princesa completó con éxito un salto nocturno, uno de los ejercicios de mayor complejidad técnica del programa.

El distintivo de Cazador Paracaidista

En los documentos gráficos se puede ver a la princesa de Asturias perfectamente integrada con el resto de la unidad, ataviada con el mono reglamentario y el casco rojo de instrucción. Las imágenes muestran los instantes de concentración mientras atiende a las órdenes de los instructores, los momentos de ajuste de las líneas del paracaídas en el interior del avión y el instante preciso de su lanzamiento al exterior.

Tras la evaluación final de las maniobras, la princesa Leonor y el resto de los alumnos de la AGA recibieron el diploma oficial y les fue impuesto el ala militar que los acredita con la condición de Cazador Paracaidista, culminando así una de las etapas más emblemáticas de su paso por el Ejército del Aire.