La Guardia Civil descabeza una organización criminal que contaba con fuertes medidas de seguridad, armas de fuego y laboratorios de adulteración. Siete de los arrestados ya han ingresado en prisión.

ALBACETE — La Guardia Civil ha culminado con éxito la operación Jagged, un importante despliegue policial que se ha saldado con la detención de 20 personas de entre 26 y 68 años en las provincias de Albacete y Murcia. Los arrestados, de nacionalidades española, argentina, argelina y marroquí, están acusados de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Siete de ellos ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación arrancó en septiembre de 2025 gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a la Benemérita sobre un posible punto de venta de estupefacientes en la localidad de Pozohondo (Albacete). Los dispositivos de vigilancia posteriores destaparon un entramado perfectamente estructurado y jerarquizado, con roles muy definidos que abarcaban desde el abastecimiento y transporte de la mercancía hasta la custodia del dinero y la seguridad de las operaciones.

Blindaje doméstico y arsenal intervenido

La organización utilizaba inmuebles estratégicos que funcionaban como centros de almacenamiento, adulteración y dosificación del estupefaciente antes de su distribución final. Estas «guarderías» contaban con estrictas medidas de seguridad, tales como puertas acorazadas y sistemas de videovigilancia para detectar la presencia policial. Además, los agentes hallaron armas de fuego en algunos de estos puntos para defender la mercancía.

Durante la fase de explotación del operativo, en la que se ejecutaron de forma simultánea 20 registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad intervinieron un importante volumen de sustancias estupefacientes, con las que se podrían haber elaborado más de 54.270 dosis:

1.734 gramos de heroína.

de heroína. 1.710 gramos de cocaína.

de cocaína. 14.247 gramos de marihuana.

de marihuana. 189 unidades de éxtasis y 17 gramos de MDMA.

de éxtasis y de MDMA. Cinco armas de fuego con munición real.

con munición real. 4.311 euros en efectivo, básculas de precisión y precursores químicos para el corte de la droga.

Impacto en el tejido local

Con esta intervención, la Guardia Civil da por desmantelados dos laboratorios de adulteración y un total de 20 puntos de venta de droga al menudeo que abastecían tanto a Albacete capital como a diversas localidades de la comarca y la provincia vecina:

Localidades afectadas por la red: Pozohondo, Peñas de San Pedro, Alcadozo, Navas de Abajo, Jumilla (Murcia) y Albacete capital.

Varios de los integrantes de la red contaban ya con un extenso historial delictivo; de hecho, algunos de ellos se encontraban cumpliendo condena en régimen de semilibertad en el momento de su detención.

Debido a la alta peligrosidad, simultaneidad y complejidad de los asaltos a las viviendas blindadas, en el dispositivo fue necesaria la participación de más de 200 efectivos de diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil. Las diligencias y los detenidos clave ya han quedado a disposición del Tribunal de la Sección Civil e Instrucción de Albacete.