El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) llevará al próximo Pleno de la Asamblea de Ceuta la preocupante situación de los menores migrantes que continúan en las calles de la ciudad.

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En este contexto, los representantes localistas interpelarán al Gobierno de Ceuta sobre las acciones que se han adoptado para garantizar la atención y protección de estos menores en riesgo.

Además, el MDyC planteará sus inquietudes en relación a la capacidad de los recursos de acogida existentes, fundamentales para asegurar un entorno seguro para estos jóvenes.

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La situación de los menores migrantes se ha convertido en un tema de relevancia social y política, donde se exige una respuesta eficaz por parte de las autoridades locales.

Estas preguntas buscan esclarecer las medidas concretas que se están implementando ante un problema que afecta a la comunidad ceutí y a la imagen de la ciudad.

El debate en el Pleno ofrecerá una plataforma para abordar este asunto crucial en el bienestar de la población más vulnerable.