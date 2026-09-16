El ministro Ángel Víctor Torres ha asegurado que el Gobierno está implementando medidas para agilizar los procedimientos administrativos relacionados con el retorno de menores migrantes a Marruecos. Según Torres, se espera contar en los próximos días con información precisa sobre cuántos de ellos podrán regresar.

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Una de las prioridades del Ejecutivo esta semana ha sido habilitar un nuevo espacio para acoger a cerca de 900 inmigrantes, lo que se ha completado sin altercados, elevando a 4.160 el número de personas atendidas en los recursos estatales, sumando además aproximadamente 2.000 menores bajo el cuidado de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Torres también destacó la importancia de que los menores no compartan instalaciones con adultos, dado que actualmente unos 300 de ellos se encuentran en recursos destinados a personas mayores, lo que requiere su traslado a instalaciones adecuadas para niños y adolescentes.

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Desde el inicio de esta emergencia, cerca de 2.140 menores ya han sido identificados en Ceuta, mientras aún queda un número por registrar. Por ello, el Gobierno ha destinado 88 millones de euros para poder atender a estos menores, en respuesta a la necesidad de una gestión efectiva de la crisis migratoria en la ciudad.

Asimismo, se ha iniciado un proceso de entrevistas con los representantes de los menores para determinar sus posibilidades de reagrupación en Marruecos o su reubicación en otros puntos de España. Este procedimiento implica la apertura de expedientes y la evaluación por parte del Ministerio Fiscal.

Torres ha subrayado que el enfoque del Gobierno es garantizar que aquellos menores que no puedan ser reagrupados permanezcan en España de manera segura, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a otras comunidades autónomas, evitando que regresen a las calles.