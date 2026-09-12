El sindicato CSIF ha exigido medidas excepcionales para proteger a los trabajadores del puerto de Ceuta. Esta demanda surge a raíz de la reciente decisión del Ministerio de Transportes de utilizar el Muelle de Poniente como espacio para acoger a migrantes, a pesar de los informes que advertían sobre los riesgos potenciales de esta acción.

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Los trabajadores portuarios han expresado su preocupación por la seguridad laboral en la zona, especialmente en el contexto de la gestión de la crisis migratoria que afecta a la ciudad. La utilización de este muelle para fines migratorios ha generado un creciente clamor entre los trabajadores que piden una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.

Desde CSIF subrayan que la integridad de los empleados debe ser una prioridad, y consideran que las medidas de seguridad actuales no son suficientes para afrontar la situación derivada del aumento de migrantes en la frontera. El sindicato ha instado a la administración a implementar un protocolo específico que garantice la protección de todos los trabajadores del puerto.

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El puerto de Ceuta se enfrenta a un entorno complejo, donde la actividad comercial y las necesidades humanitarias deben coexistir. Sin embargo, los representantes de los trabajadores temen que la falta de acciones decisivas pueda agravar la situación de riesgo laboral, poniendo en peligro su salud y seguridad.

La reclamación de CSIF refleja una preocupación más amplia dentro del sector portuario en Ceuta, donde la gestión de la crisis migratoria ha provocado tensiones y incertidumbres. Es fundamental que se tomen en serio estas advertencias y se actúe en consecuencia.

Con la vista puesta en el futuro, el sindicato espera que la administración local y nacional considere su demanda y adopte las medidas necesarias para salvaguardar la integridad laboral de los trabajadores en este punto estratégico del litoral español.