La primera dama inaugura una coalición global sobre educación digital acompañada por un avanzado autómata de última generación que saludó en diez idiomas.

La Casa Blanca ha sido testigo de una imagen que parece extraída de una película de ciencia ficción, pero que marca el rumbo de la diplomacia en 2026. Melania Trump ha acaparado todas las miradas al entrar en la cumbre inaugural de la coalición Fostering the Future Together escoltada por Figure 03, un robot humanoide de tercera generación que ejerció como su «acompañante» oficial durante el evento.

Un invitado con «orgullo patrio»

El autómata, desarrollado por la firma californiana Figure AI, caminó por la alfombra roja junto a la primera dama antes de tomar la palabra ante una audiencia de líderes internacionales. Con una voz fluida, el robot se presentó como un producto «construido para los Estados Unidos de América» y agradeció formar parte de un movimiento para empoderar a los niños mediante la tecnología.

La propia Melania Trump no ocultó el tono distendido del encuentro: «Es justo decir que eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca», bromeó ante las más de 40 primeras damas y homólogas internacionales presentes, entre ellas Olena Zelenska (Ucrania), Brigitte Macron (Francia) y Sara Netanyahu (Israel).

El futuro del empleo y la educación digital

Más allá del espectáculo tecnológico, la cumbre tuvo un trasfondo estratégico. La iniciativa busca preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral en constante transformación.

Alianza con gigantes: Melania Trump hizo un llamamiento a empresas como Google, Microsoft y OpenAI para colaborar en la creación de nuevas plataformas educativas.

Melania Trump hizo un llamamiento a empresas como para colaborar en la creación de nuevas plataformas educativas. Sectores clave: La visión de la primera dama es que los jóvenes lideren la optimización de sectores que van desde la moda y los medios de comunicación hasta la salud y la defensa nacional.

La visión de la primera dama es que los jóvenes lideren la optimización de sectores que van desde la moda y los medios de comunicación hasta la salud y la defensa nacional. Propósito del robot: Aunque en la Casa Blanca ejerció funciones diplomáticas, el Figure 03 está diseñado originalmente para tareas domésticas, como lavar la ropa o limpiar platos, situando a Figure AI por delante de competidores como Tesla o Boston Dynamics en la carrera por el hogar.

Un hito para la robótica

Brett Adcock, director ejecutivo de Figure AI, calificó el evento como un momento histórico. La presencia de Figure 03 en el corazón del poder estadounidense no solo sirve como una demostración de fuerza tecnológica de EE. UU., sino como el símbolo de una era donde la inteligencia artificial y la robótica ya no son herramientas distantes, sino compañeros en la vida pública y privada.