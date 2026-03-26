El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox ha ratificado este jueves a Manuel Gavira, actual portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, como su candidato a la presidencia de la Junta para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Con esta decisión, la formación de Santiago Abascal apuesta por un perfil de la casa y con amplia experiencia en la cámara regional, dejando atrás la estrategia de candidatos externos de legislaturas anteriores.

Un perfil consolidado en el Parlamento

Nacido en Cádiz y licenciado en Derecho, Gavira es una de las figuras con mayor trayectoria dentro del partido en la región:

Diputado desde 2018: Formó parte del primer grupo de parlamentarios de Vox que entró en las instituciones andaluzas.

Formó parte del primer grupo de parlamentarios de Vox que entró en las instituciones andaluzas. Gestión institucional: Ejerció como secretario de la Mesa del Parlamento durante la XI legislatura.

Ejerció como secretario de la Mesa del Parlamento durante la XI legislatura. Portavoz parlamentario: Desde mayo de 2021, ha liderado la estrategia del partido en la Cámara, endureciendo el tono frente a la gestión de la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Reacciones y estrategia electoral

Tras hacerse oficial su designación, Gavira ha expresado a través de sus redes sociales su agradecimiento a la dirección nacional, afirmando que asume el reto con «honor y responsabilidad».

«Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre España. Por fin llega la hora del cambio en mi tierra y el próximo 17 de mayo vamos a demostrarlo», señaló el ya candidato.

La designación de Gavira llega apenas tres días después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara el adelanto electoral. Vox busca con este movimiento consolidar su voto frente al Partido Popular, centrando su discurso en la protección del sector primario, la seguridad y la fiscalización de los servicios públicos.