El Ejército de EE. UU. eleva la edad de alistamiento hasta los 42 años en plena guerra contra Irán. La nueva normativa, que entra en vigor el 20 de abril, busca captar perfiles más maduros y motivados.

En un giro pragmático para fortalecer sus filas en un momento de máxima tensión internacional, el Ejército de los Estados Unidos ha anunciado una reforma profunda en sus criterios de acceso. A partir del próximo 20 de abril de 2026, la edad máxima para alistarse subirá de los 35 a los 42 años, y se eliminarán las restricciones automáticas para aquellos candidatos con antecedentes menores por posesión de marihuana.

Veteranos del mundo civil: el nuevo objetivo

La decisión de elevar la edad de ingreso busca alinear al Ejército con otras ramas como la Marina y la Fuerza Aérea, pero responde sobre todo a una necesidad estratégica. Según analistas militares, los reclutas de mayor edad suelen presentar índices de «mayor calidad, concentración y motivación», lo que permite una integración más rápida y eficiente en el entrenamiento básico.

Con esta medida, el Pentágono aspira a compensar las dificultades de reclutamiento de los últimos años, donde la Generación Z no ha logrado cubrir las cuotas necesarias para mantener la capacidad operativa total del país.

Flexibilidad ante el cannabis

Otro de los cambios más significativos es la eliminación de las barreras para aspirantes con una única condena previa por posesión de marihuana o utensilios asociados (como pipas o bongs). Hasta ahora, estos candidatos:

Necesitaban una autorización especial del Pentágono.

Debían esperar un periodo de 24 meses antes de poder iniciar el proceso.

antes de poder iniciar el proceso. Ahora, podrán alistarse de forma directa siempre que superen las pruebas de detección de drogas pertinentes.

Refuerzos en un contexto bélico

Estos cambios legislativos no son casuales. Se producen mientras Estados Unidos mantiene un despliegue masivo en Oriente Medio debido a la guerra contra Irán. En los últimos días, el Pentágono ha movilizado a unos 2.000 paracaidistas y 4.500 infantes de marina hacia la región, lo que subraya la urgencia de contar con una reserva humana preparada y numerosa.

La nueva normativa será de aplicación tanto para el Ejército regular como para la Guardia Nacional y la Reserva, permitiendo que ciudadanos que antes estaban fuera del sistema por su edad o por errores de juventud puedan servir en las fuerzas armadas.