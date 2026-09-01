El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, ha confirmado que se han activado los mecanismos para que los militares puedan utilizar armas de fuego en Ceuta con el fin de defenderse en caso de un ataque.

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Ante el aumento de la tensión en la ciudad fronteriza, se ha dado autorización a los soldados para portar armas como medida de autodefensa. Gómez ha explicado que “se han distribuido los fusiles que son de dotación y las pistolas por patrullas”.

Sin embargo, no todos los efectivos estarán armados, ya que “uno de cada cuatro o cinco compañeros” portará armas cargadas, según detalló el presidente de la asociación.

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Gómez ha señalado que esta solicitud de medidas de seguridad se ha realizado desde hace tiempo, considerando que es estrictamente necesario “dotar de todos los medios necesarios” a los militares desplegados ante la actual situación crítica.

“Tiene que haber una acreditación” para los soldados, reclama Gómez, sugiriendo que se les proporcione algún tipo de identificación que los reconozca como miembros de las Fuerzas Armadas y que justifique su autoridad.

El presidente también ha expresado su preocupación por el hecho de que, aunque ahora se les han proporcionado armas de fuego y munición, “no pueden hacer nada” ante situaciones peligrosas debido a la falta de material y directrices claras.

Además, ha denunciado un reciente ataque a pedradas a los militares y cuestiona qué pasaría si la situación se agravara, recordando que los soldados actualmente cuentan con munición de fogueo pero no con munición real, destacando la gravedad del contexto en el que se encuentran.

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española se reclama que el despliegue militar en Ceuta esté respaldado por seguridad jurídica, medios suficientes y unas instrucciones claras de actuación, fundamentalmente para proteger su integridad física en escenarios de riesgo.