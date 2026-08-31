Las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I de Ceuta no iniciarán su actividad lectiva hasta el próximo 28 de septiembre, según ha comunicado la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la ciudad autónoma.

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Ambos centros educativos no comenzarán su actividad con alumnado antes de esa fecha, dado que se están ultimando los trabajos y trámites necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, el centro se encuentra para cerrar los preparativos para su apertura. Entre estas actuaciones se incluyen la limpieza, la colocación del mobiliario y los últimos detalles que permitan su puesta en funcionamiento.

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Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I espera la finalización de los trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio. Este procedimiento es crucial para que el centro pueda iniciar su actividad.

La Consejería de Educación, Cultura y Juventud está trabajando para que ambas escuelas infantiles puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad.

Asimismo, se agradece a las familias su comprensión y colaboración ante el retraso en el inicio de las actividades lectivas. La administración se compromete a que ambos centros comiencen su actividad con las condiciones adecuadas.