La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado con dureza contra el Partido Popular durante su turno de réplica en el Senado. En su intervención, Montero criticó la actitud de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien había acusado al Gobierno de estar “preparado para robar” en un discurso marcado por fuertes ataques al Ejecutivo.

Montero no dejó lugar a dudas y señaló que la intervención de García refleja el “espíritu” de la Cámara: “Desprestigiar lo público y la deshumanización de la política”, afirmó. Además, la vicepresidenta subrayó que este tipo de posturas no solo dañan al diálogo político, sino que benefician a la extrema derecha: “Les hacen el caldo gordo a Vox. Y trabajan para Vox”.

La ministra también aprovechó su réplica para agradecer el tono del resto de los grupos parlamentarios, diferenciándose del discurso del PP y defendiendo la necesidad de un debate político más constructivo y centrado en los ciudadanos.

Con estas declaraciones, Montero intensifica la tensión entre el Gobierno y el PP, mientras señala que las estrategias de confrontación del principal partido de la oposición podrían estar favoreciendo el crecimiento de Vox en el panorama político.