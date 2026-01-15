Un dron de origen ruso impactó la pasada noche en un parque infantil de Leópolis, en el oeste de Ucrania, provocando una fuerte explosión que generó alarma entre los vecinos y daños materiales en la zona.

La oficina del alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, difundió imágenes de cámaras de seguridad (CCTV) que muestran el momento exacto del impacto. Según las autoridades, un operario que se encontraba retirando nieve en el parque resultó con heridas leves y fue atendido por los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales.

El estallido también rompió ventanas de varias viviendas cercanas, obligando a las autoridades a acordonar la zona mientras se realizaban evaluaciones de los daños. El alcalde Sadovyi confirmó que se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

El incidente adquiere un simbolismo particular debido a la ubicación del parque, donde se encuentra una estatua de Stepan Bandera, figura histórica controvertida en Ucrania y Rusia. Bandera lideró un movimiento nacionalista ucraniano en las décadas de 1930 y 1940 y formó parte de un ejército insurgente que combatió junto a la Alemania nazi, motivo por el cual su figura es objeto de fuertes críticas en Rusia.

Este ataque se suma a la creciente preocupación por la seguridad en áreas alejadas del frente, reflejando la persistente tensión que atraviesa el país en el contexto del conflicto actual.