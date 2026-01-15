La Ciudad Autónoma de Ceuta vuelve a brillar en el escenario internacional del juego online. Del 19 al 21 de enero, una delegación institucional y empresarial viajará a ICE Barcelona 2026 con un objetivo claro: consolidar su posición como referencia en el sur de Europa para empresas del sector del juego online.

Esta será la séptima participación de Ceuta en la feria, sumando además las cinco ediciones celebradas en Londres, lo que evidencia la apuesta firme de la administración ceutí por este ecosistema tecnológico y por sus ventajas fiscales competitivas.

La delegación estará encabezada por Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, acompañada por Enrique Reyes, gerente del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OASTCE), y Emilio Fernández, director de Tributos. La iniciativa cuenta con el apoyo del sector privado, destacando la colaboración de E&Y y Unpu Group Solutions, así como de la sociedad municipal Servicios Turísticos.

Según Enrique Reyes, Ceuta ha logrado que sus ventajas fiscales sean ampliamente reconocidas en el sector: “El boca a boca entre empresas está funcionando, pero es fundamental hacer acto de presencia para seguir posicionándonos”, señaló.

El stand de Ceuta en la feria no será solo un espacio informativo: se convertirá en un verdadero hub de negocios, donde las empresas radicadas en la ciudad podrán celebrar reuniones y cerrar acuerdos en un entorno preparado para el networking y la promoción empresarial. “Hace dos o tres años las empresas nos solicitaron ayuda y desde entonces les ofrecemos nuestras instalaciones para que puedan desarrollar su actividad durante la feria”, explicó Reyes.

Con esta estrategia, Ceuta refuerza su imagen como destino estratégico para el juego online, combinando ventajas fiscales, apoyo institucional y un ecosistema empresarial sólido que atrae a compañías de toda Europa.