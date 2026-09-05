El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió el juego de su equipo pese a encajar la primera derrota liguera por 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja, asegurando no tener reproches hacia sus futbolistas.



El técnico portugués compareció en rueda de prensa tras el tropiezo frente al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. A pesar del resultado adverso, el preparador madridista afirmó que el cuadro blanco desplegó un fútbol de alto nivel sobre el terreno de juego y manifestó no explicarse la derrota tras el rendimiento mostrado por sus jugadores en el feudo sevillano.

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"No sé por qué hemos perdido. Enhorabuena al Real Betis que jugó a empatar y le tocó el gordo".



👤 José Mourinho, tras caer ante los de Pellegrini.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/N5K3ch2B2a — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

Durante su intervención, Mourinho sostuvo que la plantilla madridista jugó muy bien tanto en el apartado colectivo como en el individual, remarcando que no tenía nada que reprochar a ningún integrante del plantel. Asimismo, defendió que el Real Madrid fue el merecedor claro de los tres puntos, aunque felicitó de forma irónica al rival señalando que el Betis jugó para empatar y terminó llevándose el premio gordo.

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Cuestionado finalmente por las acciones polémicas acontecidas a lo largo del encuentro, el entrenador luso eludió analizarlas en detalle argumentando no haber revisado las imágenes en el vestuario al término del choque.