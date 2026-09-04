LaLiga: jornada 4 del viernes 4 de septiembre de 2026

Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026, en el único partido disputado de la jornada 4 de LaLiga.

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Real Betis 1 – 0 Real Madrid

Resumen

El triunfo por la mínima dejó los tres puntos para el Betis en la jornada 4. Al ser el único encuentro jugado ese viernes, concentró buena parte de la atención mediática de la jornada. Las crónicas apuntan a un partido con fases de control bético y reacciones madridistas, si bien el acta oficial —con goleador, tarjetas y demás detalles— no se incorpora aquí. Actualizaremos este resumen cuando se publiquen los informes oficiales del encuentro.

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