Los Sindicatos de Inquilinas han convocado hoy una segunda ronda de movilizaciones en 17 localidades como respuesta al desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro de Madrid.

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La ejecución del desahucio de Maricarmen, que tuvo lugar ayer, ha generado una ola de indignación en varias ciudades de todo el Estado, motivando la rápida respuesta de los sindicatos.

Tras la convocatoria de concentraciones urgentes de ayer en 12 ciudades, las movilizaciones continuarán hoy jueves 24 y mañana viernes 25 con concentraciones en 16 nuevas localidades.

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Estas convocatorias coinciden con la inauguración del evento El Barrio, que se celebra hoy en Madrid, y que consiste en un encuentro internacional de 70 sindicatos de vivienda de diferentes países.

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