El economista y diplomático, que lideraba el ‘think tank’ del partido, fallece dejando un legado intelectual volcado en la digitalización y la sostenibilidad social.

MADRID – El mundo de la política y el pensamiento económico en España está de luto. Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza —el principal laboratorio de ideas del PSOE—, ha fallecido este lunes, según han confirmado fuentes del partido. Escudero, una de las mentes más brillantes de la socialdemocracia contemporánea, fue una pieza fundamental en la construcción del proyecto económico y estratégico de los socialistas en la última década.

Arquitecto de la «Nueva Economía»

Manuel Escudero no fue solo un gestor, sino un teórico de la transformación. Como presidente de la Fundación Avanza, se encargó de modernizar el ideario del PSOE, adaptándolo a los retos del siglo XXI:

Transición Ecológica: Fue uno de los impulsores de integrar la sostenibilidad como eje central de la economía.

Fue uno de los impulsores de integrar la sostenibilidad como eje central de la economía. Digitalización con rostro humano: Su labor se centró en asegurar que la revolución tecnológica no dejara atrás a los trabajadores ni profundizara las desigualdades.

Su labor se centró en asegurar que la revolución tecnológica no dejara atrás a los trabajadores ni profundizara las desigualdades. Visión Internacional: Su trayectoria estuvo marcada por su paso por la OCDE, donde ejerció como embajador de España, aportando una visión global a las políticas locales.

Un aliado intelectual de Pedro Sánchez

Su influencia fue determinante durante la consolidación del liderazgo de Pedro Sánchez. Escudero fue el coordinador de los programas económicos que sirvieron de base para la reconstrucción del partido en momentos críticos, aportando rigor técnico y una narrativa de «progreso seguro».

Desde el Gobierno y la dirección del PSOE, las reacciones no se han hecho esperar. Compañeros de filas destacan su «capacidad infinita para el diálogo» y su empeño en que la política estuviera siempre guiada por el análisis profundo y los datos, lejos del ruido cortoplacista.

Legado en la Fundación Avanza

Bajo su presidencia, la Fundación Avanza se consolidó como un espacio de debate abierto, donde intelectuales, académicos y políticos discutían el futuro del Estado del Bienestar. Su fallecimiento deja un vacío difícil de llenar en el think tank socialista en un momento en que el partido busca definir su hoja de ruta para la segunda mitad de la década.

El PSOE ha anunciado que se realizarán diversos actos de homenaje para recordar a quien consideran un «maestro de la economía social» y un servidor público ejemplar.