La selección española de fútbol se enfrenta a Croacia este martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en su primer partido como local desde que conquistara su segundo Mundial en Nueva York. El encuentro, correspondiente a la Nations League, comenzará a las 20:45 horas.

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España llega al partido tras una victoria por 2-3 ante Inglaterra, que extendió su racha de partidos sin perder a 39. El equipo dirigido por Luis de la Fuente busca alcanzar los 40 encuentros invictos, enfrentándose a una Croacia liderada por Luka Modric.

El estadio sevillano es un fortín para la selección española, que no ha perdido en los 25 partidos disputados allí, con 20 victorias y 5 empates. Además, España ha marcado 55 goles en el Sánchez-Pizjuán, recibiendo solo seis.

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El partido también es crucial para liderar el grupo de la Nations League, ya que España y Croacia comparten actualmente la cabeza. Croacia ganó su debut en esta edición con un gol de Modric, quien regresa a España tras su etapa en el Real Madrid.

El técnico español, Luis de la Fuente, cuenta con todos sus jugadores disponibles, tras la incorporación de Le Normand en lugar del lesionado Eric García. Las principales dudas en el once inicial giran en torno a Ferran Torres o Mikel Oyarzabal, y Nico Williams o Álex Baena.