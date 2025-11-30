El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha remitido una petición formal al presidente Isaac Herzog solicitando un indulto en relación con su juicio por corrupción, que incluye acusaciones de fraude, abuso de confianza y soborno. Este proceso legal afecta gravemente su capacidad para gobernar, lo que lo ha llevado a tomar esta acción extraordinaria.

La oficina del presidente ha confirmado que es consciente de la naturaleza excepcional de esta solicitud, que tiene profundas implicaciones. Según un comunicado oficial, Herzog considerará la petición de manera seria y responsable, después de revisar todas las opiniones pertinentes.

En su carta, Netanyahu señala que aunque tiene el deseo personal de ver cerrado el proceso judicial de su caso, la prolongación del mismo ha generado una inestabilidad política que considera insostenible. Como resultado, argumenta que acelerar la conclusión del juicio es crucial para reducir las tensiones que han surgido en la sociedad israelí.

El primer ministro enfrenta tres imputaciones graves relacionadas con corrupción, entre las que se encuentran el fraude y la aceptación de sobornos. A pesar del peso de estas acusaciones, Netanyahu ha mantenido que todo ello es parte de una caza de brujas política en su contra.

La Fiscalía israelí ha alegado que Netanyahu cometió delitos como fraude, cohecho y abuso de confianza, creando un panorama complicado para su defensa. En este contexto, el fiscal ha presentado pruebas que implican al primer ministro en diversas actividades ilícitas.

A pesar de los procesos judiciales abiertos en su contra, Netanyahu logró regresar al poder a finales de 2022. Uno de los casos que enfrenta tiene que ver con el uso indebido de su posición para manipular a los medios de comunicación a fin de obtener una cobertura favorable a su gestión.

Uno de los episodios más notorios remonta a 2000, donde supuestamente intentó hacer un pacto con el diario Yedioth Aharonot a cambio de beneficios legislativos que perjudicarían a su competencia, el Israel Hayom. Este tipo de acciones han exacerbado el contexto de su culpabilidad.

La situación se ha tornado aún más compleja en medio del conflicto actual en Gaza. Netanyahu ha expresado que el proceso legal que enfrenta lo ha limitado en su capacidad de respuesta ante la crisis, lo que lo ha llevado a solicitar varias prórrogas para su comparecencia en el tribunal, justificándolas por razones de salud o compromisos internacionales.

Recientemente, el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la iniciativa de enviar una carta a Herzog pidiendo que considere el indulto para Netanyahu. En la carta, Trump argumenta que el caso en su contra es parte de una persecución política y que los cargos son injustos, destacando la relación estratégica entre ambos líderes.