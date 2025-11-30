La Ciudad Autónoma de Ceuta enfrenta un importante desafío cultural debido a la gran cantidad de piezas arqueológicas almacenadas sin un espacio adecuado para exhibirlas y permitir que cuenten la historia de la región. Actualmente, cientos de miles de fragmentos permanecen guardados, privados de un museo que pueda darles vida y valor cultural para residentes y visitantes.

En este contexto, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud baraja una propuesta que podría suponer un cambio significativo en el panorama museístico de Ceuta. Se plantea convertir la antigua estación marítima en el nuevo Museo Arqueológico de la ciudad. Esta idea, que ha recibido apoyo favorable por parte de los técnicos, considera que la vieja terminal posee las dimensiones adecuadas para albergue de un proyecto de esta envergadura.

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es su ubicación estratégica. La estación antigua se encuentra en una posición privilegiada, siendo una de las principales puertas de entrada y salida por mar a Ceuta. Esto facilitaría que los turistas que arriben o partan en barco puedan visitar el futuro museo, integrando la experiencia cultural con su viaje marítimo.

Además, el proyecto se complementaría con el plan urbano de integración del puerto en el núcleo urbano. La creación de un vial y de una gran plaza en la zona de los antiguos chalés portuarios no solo acercaría la estación al centro de la ciudad físicamente, sino que también mejoraría su accesibilidad y atractivo para los habitantes locales, quienes podrían disfrutar con mayor facilidad de este espacio cultural.

Este ambicioso plan incluye dos fases fundamentales que deben desarrollarse para su concreción. La primera implica el diseño y ejecución de las obras necesarias para adaptar la estación antigua a los requisitos de un museo arqueológico. Se trata de adecuar el continente, proporcionando espacios seguros, climatizados y adecuados para la conservación y exhibición del patrimonio arqueológico.

La segunda fase corresponde al contenido museístico. En este apartado se trabajará en catalogar y seleccionar entre cuatro mil y cinco mil piezas las que mejor representen la historia de Ceuta. Será un proceso que desafiará a los expertos a poner en valor la riqueza cultural de la ciudad a través de exposiciones didácticas y atractivas para diversos públicos.

Por otro lado, cabe destacar que actualmente no es posible iniciar formalmente los trámites para la adquisición o cesión de la vieja estación, dado que continúa en uso. No obstante, se prevé que antes de finalizar el presente año la nueva terminal marítima entre en funcionamiento, liberando así este espacio para su transformación.

En definitiva, esta iniciativa representa una oportunidad única para dotar a Ceuta de un museo arqueológico capaz de exhibir y narrar de forma adecuada una parte fundamental de su pasado. La reutilización de la antigua estación marítima no solo atendería una necesidad cultural, sino que también supondría un importante impulso a la oferta turística y a la identidad local.