La Policía Nacional tuvo que intervenir en dos graves episodios de violencia desatados en zonas de asentamiento, saldados con al menos dos detenidos por agresiones y amenazas con armas blancas.

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CEUTA. – La escalada de conflictividad en la ciudad autónoma sumó este domingo un nuevo capítulo violento con graves altercados registrados casi de forma simultánea en dos puntos críticos: el polígono de las naves del Tarajal y la zona costera de El Trampolín. Las intervenciones de la Policía Nacional se saldaron con detenciones y momentos de elevado riesgo tanto para los agentes como para los conductores que transitaban por la zona.

Piedras, palos y neumáticos en el Tarajal

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El primero de los focos violentos se desencadenó en las inmediaciones de las naves del Tarajal. En dicho enclave se produjo un duro enfrentamiento en el que participaron varios menores de edad, derivando en un cruce masivo de objetos contundentes.

Durante los disturbios, los implicados no dudaron en utilizar piedras, palos y hasta neumáticos para lanzárselos entre sí y contra los efectivos policiales que acudieron a pacificar el área.

Peligro vial y caos en El Trampolín

De forma paralela, la tensión se trasladó a la zona de El Trampolín. Un grupo numeroso de personas comenzó a arrojarse piedras y todo tipo de objetos en plena vía pública, invadiendo el trazado de la carretera sin importar la circulación constante de turismos y autobuses de línea.

La lluvia de cascotes sobre la calzada generó un grave peligro de accidentes de tráfico e incluso de atropellos masivos hacia quienes irrumpían en el asfalto en medio del enfrentamiento.

Armas blancas, sustancias y detenciones

Las unidades policiales desplegadas en ambos puntos lograron contener la situación tras vivirse momentos de gran agitación. Según los datos recabados sobre la intervención:

Detenciones: Al menos dos personas fueron arrestadas por su presunta implicación en agresiones y amenazas graves con empleo de armas blancas.

Consumo de sustancias: La Policía constató que buena parte de los protagonistas de las trifulcas se encontraban bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.

Asistencia sanitaria: Varios participantes requirieron atención médica por las contusiones y cortes provocados durante la reyerta.

Estos sucesos vuelven a poner de relieve el clima de tensión ciudadana y el reto de seguridad que se afronta diariamente en los puntos de concentración de la zona fronteriza de Ceuta.