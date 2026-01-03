A partir de 2026, los propietarios de vivienda en España contarán con un nuevo beneficio fiscal que les permitirá deducirse hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta, una medida con la que el Gobierno busca aliviar la carga impositiva y fomentar determinadas actuaciones vinculadas a la vivienda.



La campaña de la Renta de 2026 incorporará una novedad relevante para miles de contribuyentes. Según lo anunciado, los propietarios podrán aplicar una deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Este incentivo fiscal se suma a otras medidas orientadas a reducir el esfuerzo económico asociado a la vivienda.

El objetivo principal de este nuevo beneficio es premiar determinadas actuaciones del propietario, como mejoras en la vivienda, gastos asociados a su mantenimiento o decisiones que contribuyan a dinamizar el mercado inmobiliario. Aunque los detalles concretos dependerán del desarrollo normativo, la deducción está diseñada para aplicarse directamente sobre la base imponible, lo que supone un ahorro real en el resultado final de la declaración.

Desde el ámbito fiscal se subraya que esta medida puede beneficiar especialmente a pequeños propietarios, que en los últimos años han visto incrementarse su carga tributaria por el aumento de impuestos, costes de mantenimiento y nuevas obligaciones administrativas. La posibilidad de deducirse hasta 3.000 euros supone un alivio notable para muchas economías familiares.

No obstante, los expertos recomiendan revisar con atención los requisitos para poder acogerse a la deducción. Como ocurre con otros beneficios fiscales, será imprescindible justificar correctamente los gastos, conservar facturas y cumplir los plazos exigidos por la Agencia Tributaria.

La medida llega en un contexto de debate intenso sobre la fiscalidad de la vivienda, el papel de los propietarios y la necesidad de equilibrar la protección del inquilino con incentivos que mantengan la oferta en el mercado. Con esta deducción, el Ejecutivo introduce un nuevo elemento en ese equilibrio.

Claves del nuevo beneficio fiscal

Deducción de hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta de 2026.

Dirigida a propietarios de vivienda que cumplan los requisitos.

Supone un ahorro fiscal directo en el IRPF.

Requiere justificación documental de los gastos.

Busca aliviar la presión fiscal y dinamizar el mercado inmobiliario.



