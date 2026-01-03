Tras la resaca de las fiestas y con los regalos de los Reyes Magos recién abiertos, llega la cita que puede cambiarte la vida: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño. Este martes 6 de enero de 2026, la suerte vuelve a repartir 700 millones de euros en una jornada mucho más dinámica y rápida que la de Navidad.

Aquí tienes todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo del sorteo más esperado del inicio de año.

¿A qué hora empieza el sorteo?

El sorteo de El Niño 2026 se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Madrid) siguiendo este cronograma:

Hora de inicio: 12:00 horas (mediodía).

(mediodía). Duración: Aproximadamente 30 minutos. A diferencia de la Navidad, este sorteo es muy ágil debido al sistema de bombos múltiples.

¿Dónde ver la Lotería del Niño por televisión e internet?

Podrás seguir la extracción de las bolas en directo a través de varias plataformas:

Televisión: La 1 de TVE ofrecerá una cobertura especial en directo desde minutos antes de las 12:00 h.

ofrecerá una cobertura especial en directo desde minutos antes de las 12:00 h. Internet: A través de la plataforma RTVE Play y en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado .

A través de la plataforma y en la web oficial de . Radio: Emisoras como RNE y las principales cadenas nacionales (SER, COPE, Onda Cero) realizarán un seguimiento minuto a minuto.

Un reparto de 700 millones: Los grandes premios

Este año, la emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una. Si tienes un décimo de 20 euros, estos son los importes que puedes ganar:

Primer Premio: 200.000 € al décimo (2.000.000 € por serie). Segundo Premio: 75.000 € al décimo (750.000 € por serie). Tercer Premio: 25.000 € al décimo (250.000 € por serie).

El sistema de los 5 bombos: ¿Cómo funciona?

A diferencia de los dos bombos de Navidad (uno para números y otro para premios), en El Niño se utilizan bombos múltiples. Hay cinco bombos que corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.

Las bolas de los cinco bombos caen simultáneamente para formar el número premiado, mientras que un sexto bombo decide la cuantía del premio. Este sistema es el que permite que el sorteo se resuelva de forma tan veloz.

¿Aún puedes comprar décimos?

¡Sí! Tienes tiempo hasta las 10:00 h del mismo día 6 de enero para adquirir tus décimos de forma online, o hasta el cierre de las administraciones el día anterior de forma física. Recuerda que la estadística dice que el 0 es el número más premiado en la historia de este sorteo.