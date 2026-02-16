El expresidente estadounidense Barack Obama denunció la degradación del discurso político en el país y calificó de “show bufonesco” el comportamiento en redes sociales, luego de que el mandatario Donald Trump publicara y luego borrara un video en el que Obama y la ex primera dama Michelle Obama aparecían representados como simios.

En declaraciones al pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama subrayó que “la mayoría de los estadounidenses encuentran este comportamiento profundamente preocupante” y advirtió que estas estrategias buscan “llamar la atención” y funcionan como “una distracción” de los asuntos políticos reales. “Ya no parece haber ninguna vergüenza por esto entre personas que antes sentían que uno tenía que guardar cierto decoro, un sentido de la corrección y respeto por el cargo. Eso se ha perdido”, señaló.

El video, que incluía la música de El Rey León y mostraba a los Obama en una selva, se vinculaba a teorías sobre supuestas manipulaciones de las máquinas de votación de Dominion Voting Systems en las elecciones de 2020, en las que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.

Publicado el 5 de febrero en la cuenta oficial de Trump en Truth Social, el clip generó críticas incluso dentro del Partido Republicano, incluyendo al senador negro de Carolina del Sur Tim Scott, aliado cercano del exmandatario. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, trató de minimizar la polémica calificando la indignación como “fingida”.

El video fue eliminado al día siguiente, y la Casa Blanca atribuyó su publicación a un empleado de la Administración. Trump se negó a disculparse y aseguró que no despedirá a la persona responsable, alegando que “solo se lo dio a la gente” para que lo publicaran y que no vio el video completo.