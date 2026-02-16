Después de 70 días de espera, Neymar volvió a sentirse futbolista en la goleada de Santos frente a Velo Clube por 6-0. El astro brasileño dejó detalles de su calidad con una asistencia a Gabriel Menino, aunque su regreso estuvo cerca de terminar en tragedia tras una dura entrada de Rafael Ramos. Por fortuna, el delantero logró recuperarse y finalizar el encuentro sin problemas.

El brasileño ingresó en la segunda mitad con el partido ya encaminado gracias al 3-0 logrado en la primera parte. A los 10 minutos de su entrada, Ramos impactó con los tacos, levantando a Neymar del suelo, provocando el silencio en Vila Belmiro. Neymar, tras unos minutos de recuperación, pudo continuar y participar activamente en el juego.

Durante su tiempo en cancha, falló una ocasión en el minuto 27 de la segunda mitad, pero también dio la asistencia del cuarto gol. Aún mostrando cierto déficit de ritmo, su participación sirvió para acumular minutos y confianza de cara a los próximos compromisos.

Objetivo: convencer a Ancelotti

El próximo 16 de marzo, Carlo Ancelotti anunciará la lista de convocados de Brasil para los partidos amistosos frente a Francia y Croacia, previos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Neymar aspira a estar presente y demostrar que puede ser una pieza clave para la selección en el torneo.

Desde su grave lesión contra Uruguay en octubre de 2023, que incluyó rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla izquierda, Neymar ha luchado por recuperar su nivel y ganarse nuevamente la confianza del seleccionador italiano.