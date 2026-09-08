El actor Juanjo Ballesta se convierte en el primer eliminado de la edición tras una prueba de descarte con la chef Begoña Rodrigo, en un estreno donde la diseñadora destacó en la prueba inicial y la grabación en Málaga encumbró al equipo azul

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) estrenó este lunes, 7 de septiembre, ‘MasterChef Celebrity Legends’, la nueva variante de su formato gastronómico de telerrealidad. La propuesta reúne en sus cocinas a un elenco de 15 personalidades conocidas por el público que ya compitieron en ediciones anteriores sin haber alcanzado el triunfo, regresando al programa en busca de una oportunidad de revancha profesional.

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El jurado compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja dio la bienvenida en esta entrega inaugural a los cómicos Edu Soto, Anabel Alonso y Florentino Fernández (Flo); al modelo Juan Betancourt; a la actriz y cantante Bibiana Fernández; al cineasta Santiago Segura; a los actores Paz Vega y Juanjo Ballesta; a los cantantes David Bustamante, Ruth Lorenzo y Mala Rodríguez; a la diseñadora de moda María Escoté; al empresario José María Martínez-Bordiú (Pocholo); a la creadora de contenido Marina Rivers y al torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’. En el balance del primer programa, la diseñadora María Escoté, la cantante Mala Rodríguez y Pocholo sobresalieron como los aspirantes con mejores valoraciones, mientras que Juanjo Ballesta resultó ser el primer eliminado del concurso.

Prueba inicial con distinción para María Escoté

La competición dio comienzo en el plató con la prueba de la Caja Misteriosa, que contenía una selección de corazones de origen animal y vegetal. La consigna fijada por los jueces exigía la preparación de una elaboración de libre creación que incorporase, como requisito mínimo, tres de las piezas suministradas.

Finalizado el tiempo de cocinado, los jueces procedieron a la cata individual. Las propuestas mejor valoradas correspondieron a Marina Rivers por un arroz presentado en un punto de cocción idóneo; a Mala Rodríguez por un postre ponderado por el jurado; a Juanjo Ballesta por un ensamblaje acertado de ingredientes; a Anabel Alonso por la elaboración de un paté de calidad; y a María Escoté por la confección de un plato de pasta.

Por el contrario, las elaboraciones con menores aciertos fueron las firmadas por Paz Vega debido a deficiencias en la materia prima seleccionada; Santiago Segura por imperfecciones técnicas; Florentino Fernández y David Bustamante por resultados calificados como incomestibles; Juan Betancourt por falta de sazón; Manuel Díaz ‘El Cordobés’ por un exceso de mezclas desordenadas; Bibiana Fernández por fallos en los tiempos de cocción; Ruth Lorenzo por un desfase en la proporción de ingredientes; Pocholo por una ejecución deficiente de su planteamiento; y Edu Soto por imprecisiones térmicas.

Tras la deliberación del jurado, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja señalaron a Mala Rodríguez y María Escoté como las participantes más destacadas de la prueba, atribuyendo la posición superior a la diseñadora. La valoración coincidió con las previsiones formuladas en el propio plató por Anabel Alonso, quien tras la cata de su plato manifestó a sus compañeros la superioridad de la diseñadora en la jornada.

Duelo de capitanes en Málaga y victoria del equipo azul

Para la prueba de exteriores, los 15 participantes se desplazaron a Málaga, ciudad designada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Las cocinas del programa se instalaron en los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos, en un acto que contó con la presencia del actor Antonio Banderas en calidad de anfitrión.

Los concursantes se estructuraron en dos brigadas para elaborar un menú diseñado por los cocineros Cristina Cánovas y Diego Aguilar, galardonados con una estrella Michelin, destinado a 100 comensales convidados por Banderas:

Equipo Rojo: Capitaneado por Florentino Fernández, estuvo integrado por María Escoté, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Marina Rivers, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan Betancourt.

Capitaneado por Florentino Fernández, estuvo integrado por María Escoté, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Marina Rivers, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan Betancourt. Equipo Azul: Encabezado por Santiago Segura, contó en sus filas con Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Anabel Alonso, Pocholo, Bibiana Fernández y David Bustamante.

Completado el servicio, el jurado expuso sus conclusiones. La capitanía de Santiago Segura al frente del equipo azul fue descrita como dispersa en su gestión pero con actitud positiva, mientras que la labor de Florentino Fernández con el equipo rojo reflejó falta de rumbo, circunstancia que derivó en desorganización entre sus componentes e incidió negativamente en las preparaciones. El equipo azul obtuvo la victoria de la prueba, siendo Pocholo proclamado como el participante más destacado del servicio exterior.

Prueba de eliminación y salida de Juanjo Ballesta

Los integrantes del equipo rojo —Florentino Fernández, María Escoté, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Marina Rivers, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan Betancourt— regresaron a las instalaciones del plató ataviados con los delantales negros para disputar el último reto de la noche. Previamente al cocinado, los ocho aspirantes participaron en una dinámica de lanzamiento de hacha (axe throwing) con la que obtuvieron ventajas y penalizaciones reflejadas en la diana.

El reto gastronómico contó con la participación de la chef Begoña Rodrigo, quien presentó su ensalada líquida. Los concursantes debieron elaborar una versión propia utilizando, como requerimiento mínimo, tres variedades de hortalizas y lechugas.

Durante el desarrollo de la prueba, la ejecución de Juanjo Ballesta mostró dudas metodológicas. María Escoté y Marina Rivers mantuvieron el control de sus elaboraciones, mientras que Florentino Fernández distrajo su atención con otros compañeros, Paz Vega gestionó con exceso de holgura el margen horario, Edu Soto mantuvo la atención continuada en su mesa de trabajo y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ recibió asistencia por parte del juez Pepe Rodríguez.

Evaluados los platos presentados, el jurado determinó las valoraciones más bajas para Juanjo Ballesta al juzgar su ensalada líquida como falta de sabor y con un exceso de agua; para Marina Rivers por alterar el concepto mediante un exceso de elementos; y para Juan Betancourt por presentar una preparación de perfil marcadamente preventivo que no se ajustó a la consigna. Finalmente, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja anunciaron la expulsión de Juanjo Ballesta, quien se despidió del programa expresando su agradecimiento por la experiencia.