La undécima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha iniciado su andadura en Telecinco con el estreno de sus famosas villas en República Dominicana. En esta primera entrega, se ha mostrado las confesiones de los participantes y el encendido de la primera alarma

Las dos villas situadas en República Dominicana abrieron la noche del lunes sus puertas para acoger a las nuevas parejas y tentadores que integran la oferta televisiva de ‘La isla de las tentaciones 11’. El espacio, presentado por Sandra Barneda y catalogado como una de las apuestas destacadas de la temporada en Telecinco, congregó en su estreno a una media de 652.000 espectadores y un 10,8% de cuota de pantalla. Con estos datos, la emisión se situó como la tercera opción preferida por la audiencia en su franja horaria, por detrás del debut en la franja estelar de la serie ‘El Secreto’ en Antena 3, que alcanzó un 13,6% de cuota, y de ‘Masterchef Celebrity Legends’, que sumó un 12,5%.

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Durante el primer programa, la conductora del formato recibió a las cinco parejas protagonistas de la edición: Kico y Paula, Nacho y Náyades, Rubén y Gema, Sergio y Paola, y Nando e Isa. En esta toma de contacto inicial, los concursantes abordaron los temores e inquietudes correspondientes antes de trasladarse a las respectivas residencias y dar comienzo a la convivencia con las solteras y los solteros.

El desarrollo de la velada situó a Kico y Paula en el eje de las primeras dinámicas del concurso, poniendo a prueba una relación de un año y medio de duración. Como novedad metodológica de esta temporada, el programa facilitó a las participantes la visualización de un vídeo con declaraciones inéditas de una de las parejas. En la pieza proyectada, Kico manifestó la dificultad para mantener sus límites personales dentro de la experiencia: «Hay fuego dentro de mí, intento ser una persona de 10, pero hay veces que no puedo controlar lo que sale. Yo conozco mis límites, pero no los suelo cumplir nunca. Me considero un perro de la calle, por mucho que lo intentes domesticar no hay forma de hacerlo».

"Yo me considero un perro de la calle" 😶



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La emisión de dicho fragmento generó una reacción inmediata en Paula, quien trasladó su desorientación ante el testimonio escuchado: «Yo no conozco para nada a esta persona, me siento descolocada totalmente». A continuación, la concursante presenció la incorporación de Fran, participante de la anterior entrega que regresa al formato en calidad de soltero. Ante su llegada, la joven reconoció que se trataba del participante que más le agradaba de la edición precedente.

Las chicas descubren quién ha hecho sonar la primera alarma 💣



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La primera jornada en las instalaciones culminó con la activación de la luz de la alarma en Villa Playa, lugar de residencia de las chicas y los tentadores, advirtiendo de que uno de los miembros de la pareja contraria había rebasado el límite fijado. El dispositivo respondió a la actitud de Kico, quien mantuvo conversaciones con una de las solteras en las que afirmó sentir «fuego» y manifestó su intención de agradar a las participantes.

De cara a la siguiente entrega, cuya emisión está prevista para la noche del miércoles, el programa mostrará nuevos contenidos audiovisuales a través de las tabletas que provocarán la indignación de las participantes, así como el desembarco de una nueva figura en la dinámica que afectará directamente al vínculo entre Gema y Rubén.