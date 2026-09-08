El presentador abordó en su regreso la situación migratoria en Ceuta y el avance de los movimientos de ultraderecha antes de que el espacio anunciara la entrevista con el presidente del Gobierno para el próximo lunes 14 de septiembre

El Gran Wyoming ha iniciado el curso televisivo en laSexta al frente de ‘El Intermedio’ tras el periodo de descanso estival. En la primera emisión del programa, el comunicador repasó la actualidad política y social, situando el foco informativo en la crisis migratoria de Ceuta y el crecimiento de las formaciones de ultraderecha a nivel nacional e internacional. Asimismo, el espacio confirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá como invitado al plató el próximo lunes 14 de septiembre.

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El conductor del formato reapareció en el plató con maleta y calzado playero para simbolizar el fin de sus vacaciones y el reencuentro con la actualidad. Durante sus primeras intervenciones, el presentador combinó su habitual tono irónico con reflexiones orientadas a analizar el escenario político generado en las últimas semanas.

Reflexión sobre la crisis de Ceuta y el auge de la ultraderecha

En su discurso de apertura, El Gran Wyoming contrapuso los años de trayectoria del espacio en la cadena con la evolución reciente del debate público. El comunicador centró sus palabras en las consecuencias derivadas de la situación en Ceuta, señalando el avance de los discursos contrarios a la inmigración y su adopción por parte de diversas fuerzas políticas que encuadran este fenómeno dentro de la narrativa de una invasión.

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El análisis del presentador extendió su alcance al ámbito internacional, haciendo referencia a los recientes resultados electorales en Alemania, donde Alternativa para Alemania obtuvo la victoria en el estado de Sajonia-Anhalt. Wyoming vinculó el concepto de remigración promovido por dicha formación con las propuestas que defiende Vox en el panorama español, alertando sobre la homogeneidad de los postulados xenófobos y la desinformación en el clima político actual. Ante esta coyuntura, el periodista reafirmó el compromiso del programa de actuar como un elemento de control informativo.

Anuncio de la entrevista a Pedro Sánchez

El tramo final de la introducción dio paso al anuncio realizado por la coescritora y comunicadora Sandra Sabatés, quien confirmó la presencia de Pedro Sánchez en el plató de ‘El Intermedio’ el próximo lunes 14 de septiembre.

Tras la confirmación de la cita con el jefe del Ejecutivo, El Gran Wyoming cerró el bloque de presentación con alusiones humorísticas dirigidas a la política de alianzas del Gobierno y a los compromisos adquiridos por el mandatario en anteriores intervenciones en el programa.