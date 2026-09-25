Más de 20 profesionales sanitarios de Ceuta se encuentran bajo seguimiento tras haber estado en contacto con un migrante que ha sido diagnosticado con tuberculosis avanzada.

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El protocolo correspondiente se activó una vez que se confirmó que el paciente había estado en Urgencias y en varias consultas hospitalarias, donde se detectó una tuberculosis altamente bacilífera.

Los sanitarios que tuvieron contacto con el migrante llevan más de una semana en seguimiento, lo que pone de relieve la preocupación por la salud pública en la ciudad autónoma.

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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede ser grave, y la detección temprana es crucial para evitar su propagación entre la población.

Los casos de tuberculosis han experimentado un incremento en los últimos años, lo que ha llevado a que las autoridades sanitarias implementen medidas estrictas para controlar la enfermedad.

Los servicios de salud continúan monitorizando la situación para asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para proteger tanto a los profesionales como a la población en general.