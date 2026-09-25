El presidente argentino, Javier Milei, arremetió este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al acusarlo de haber «traicionado a su propio pueblo» por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
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Durante un discurso en The Economic Club de Nueva York, Milei expresó que España es un país «con tanto para ofrecer» pero que actualmente se encuentra «sometido a un régimen socialista que lo está destruyendo».
El mandatario argentino mencionó que «la situación que ahora mismo se está viviendo en Ceuta da testimonio de ello», refiriéndose a los problemas de inmigración y seguridad en la ciudad autónoma.
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Además, Milei acusó al Gobierno español de haber «abierto las puertas a invasores que están convirtiendo Ceuta en una zona de caos y violencia», describiendo al Ejecutivo de Sánchez como «una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía».
«Los invasores hacen lo que quieren. Roban, matan, violan», afirmó Milei, quien señaló que los ciudadanos españoles son cada vez más controlados y vigilados.
El presidente argentino contrapo puso la situación de España con la política migratoria de su propio Gobierno, el cual ha endurecido los controles y ha deportado a 20.000 personas en lo que va de año, asegurando que están previniendo problemas que afectan a Europa.