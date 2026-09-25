El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha recibido garantías de plena colaboración por parte de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, respecto a la situación en Ceuta, durante una reunión celebrada el pasado jueves en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

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Según informaron fuentes de Exteriores, en este encuentro se abordó especialmente la cuestión de la devolución de los inmigrantes irregulares que aún permanecen en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio y que no tienen derecho a protección internacional. Marruecos reiteró su disposición a colaborar en este proceso.

Albares destacó la importancia de mantener una relación cordial con Marruecos, fundamentada en el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, así como en los principios establecidos en la declaración conjunta de 2022.

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Previamente a la reunión, el ministro español había anticipado que se encontraría con Bourita en Nueva York, con el objetivo de discutir el retorno de los inmigrantes tras los acontecimientos del 30 de julio. Albares reveló que mantiene un contacto casi diario con su homólogo marroquí, quien siempre manifiesta su intención de colaborar.

Durante su encuentro, Bourita reafirmó su compromiso con el regreso de los inmigrantes en situación irregular y subrayó la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con el retorno de los menores no acompañados.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha tratado el tema de Ceuta durante su participación en la Asamblea General de la ONU, reafirmando que se trata de una ciudad española y destacando la respuesta de sus ciudadanos a la crisis migratoria que ha enfrentado el enclave.