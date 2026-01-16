El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto a disposición de los ciudadanos nuevas oportunidades laborales a través de su portal Empléate, con ofertas destinadas a cubrir perfiles diversos en toda España, incluyendo Ceuta.

Los puestos disponibles abarcan desde funciones administrativas y atención al cliente hasta cargos especializados en programación, soporte técnico y áreas comerciales, con salarios brutos anuales que pueden llegar a los 50.000 euros.

Contrario a lo que se podría pensar, no todas las vacantes requieren experiencia previa. Existen oportunidades para quienes buscan su primer empleo, así como puestos orientados a profesionales con trayectoria y responsabilidades más complejas, lo que permite que candidatos con distintos niveles de formación y experiencia accedan a estas ofertas.

Modalidades de trabajo y beneficios

Uno de los puntos más atractivos de estas vacantes es la flexibilidad laboral. Algunas ofertas permiten teletrabajo completo o modalidades híbridas que combinan jornadas en oficina con días desde casa, facilitando la conciliación entre vida personal y profesional sin sacrificar la estabilidad económica.

Perfiles más solicitados

Entre los puestos más destacados se encuentran:

Técnicos administrativos : gestión documental, tramitación de licitaciones y soporte interno.

: gestión documental, tramitación de licitaciones y soporte interno. Profesionales de programación y soporte técnico : desarrolladores, ingenieros de servicios y especialistas en soporte informático.

: desarrolladores, ingenieros de servicios y especialistas en soporte informático. Comerciales y personal de ventas : representantes, asesores y consultores comerciales.

: representantes, asesores y consultores comerciales. Atención al cliente y gestión administrativa: roles de soporte al usuario y coordinación de tareas administrativas.

Los requisitos educativos dependen del puesto, abarcando desde la Educación Secundaria Obligatoria hasta Formación Profesional y títulos universitarios, incluyendo especializaciones según el área.

Cómo postular

Los interesados deben ingresar al portal Empléate del SEPE, filtrar las vacantes por ubicación, modalidad de trabajo o sector, revisar los requisitos detallados y enviar su solicitud siguiendo las instrucciones de cada oferta. Es importante prestar atención a si el puesto es totalmente remoto o híbrido, ya que algunos roles requieren presencia ocasional en la oficina.

Con estas nuevas convocatorias, el SEPE refuerza su objetivo de facilitar el acceso al empleo para distintos perfiles profesionales, ofreciendo no solo salarios competitivos, sino también flexibilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional.