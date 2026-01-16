Un dron cargado con drogas y teléfonos móviles fue neutralizado por la Guardia Civil en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal, evitando que el aparato introdujera material prohibido en el interior del recinto, según informa El Pueblo de Ceuta.

La intervención estuvo a cargo del Equipo PEGASO, unidad especializada en detectar, inhibir y neutralizar drones utilizados con fines delictivos. Gracias a su actuación, el dron fue detenido durante el vuelo y cayó de manera controlada, permitiendo a los agentes localizarlo y comprobar que transportaba sustancias estupefacientes y dos microteléfonos móviles, dispositivos que suelen emplearse para eludir los controles de seguridad en las prisiones.

La Guardia Civil destacó que este tipo de operaciones demuestra que, a pesar de que los delincuentes recurren a nuevas tecnologías para introducir efectos prohibidos, existen equipos especializados y personal cualificado para mantener la seguridad en el entorno penitenciario y dentro de las instalaciones.

Las diligencias resultantes de la intervención fueron asumidas por la 1ª Compañía Fiscal, bajo la supervisión de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación de los hechos.