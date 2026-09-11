Segunda División | Jornada 5 (viernes, 11 de septiembre de 2026)

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Burgos derrotó al AD Ceuta por 3-1 este viernes, 11 de septiembre de 2026; el tanto ceutí lo marcó Carlos Hernández (14′).

Resultados de la jornada

Burgos 3 – 1 AD Ceuta

Goles y minuto

AD Ceuta: Carlos Hernández [14′]

Carlos Hernández [14′] Burgos: Alberto Dadie [20′]

Alberto Dadie [20′] Burgos: Jon Karrikaburu [48′]

Jon Karrikaburu [48′] Burgos: Carlos Redruello Nimo [81′] (p.p.)

Fuente: datos facilitados del resumen de la jornada.

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