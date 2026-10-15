Óscar Rodríguez de Vivero, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid y representante de España, se ha proclamado campeón del Mundial de Oratoria en Español 2026 tras imponerse en la final a Mariangel Solano Mendoza, de la Universidad Industrial de Santander, representante de Colombia. La final tuvo lugar en el Auditorio Xepia de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en Cali, en la sexta edición de este certamen.

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‹ › Foto 1 de 2 Óscar Rodríguez se consagra campeón mundial de oratoria en Cali

Rodríguez, oriundo de Galicia, alcanza así el título que rozó en 2024, cuando fue subcampeón en Buenos Aires, y suma la tercera victoria de España en el palmarés del campeonato, tomando el relevo de la colombiana Sarah Macías Garzón, ganadora de la edición de 2025.

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El nuevo campeón ha señalado tras su victoria: «Es un absoluto privilegio haber ganado este Mundial. Haberlo compartido con 500 participantes y haber llegado hasta aquí es, evidentemente, fantástico». Además, reflexionó sobre la rica experiencia compartida con sus rivales, comentando que competir con personas de las dos orillas del Atlántico es un privilegio y una sensación increíble.

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En su discurso sobre el tema obligatorio, Rodríguez abordó la cuestión «¿Viajar nos convierte en ciudadanos del mundo o en turistas de la vida de los demás?», enfatizando que conocer otras culturas implica un compromiso hacia sus habitantes. Con un enfoque profundo, defendió que el verdadero valor del viajar radica en la conexión y responsabilidad hacia las personas y los lugares.

Su intervención en el tema libre, titulado «Lo que decimos sin pensar», estuvo cargada de reflexiones sobre la influencia de las palabras en la vida de los demás, invitando al público a considerar el impacto que pueden tener las frases en situaciones cotidianas. Rodríguez también mencionó sus propias experiencias que lo llevaron a convertirse en debate, lo que le permitió alcanzar esta gran meta.