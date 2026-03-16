Tras el éxito de ‘Una batalla tras otra’, el público busca cómo acceder a las cintas premiadas en la 98.ª edición, mientras se despejan las dudas sobre la inexistente dotación económica de los galardones.

La 98.ª edición de los premios Oscar ha dejado un panorama cinematográfico marcado por el triunfo indiscutible de Una batalla tras otra. Con seis estatuillas en su haber, la obra de Paul Thomas Anderson se ha convertido en el título imprescindible para los aficionados al séptimo arte. Ante el interés generado, detallamos a continuación dónde localizar esta y otras películas destacadas de la gala.

Guía de visionado: dónde ver las cintas premiadas

Una batalla tras otra: La gran triunfadora de la noche está disponible en el catálogo de HBO Max y a través del paquete Movistar Plus+ Ficción Total .

La gran triunfadora de la noche está disponible en el catálogo de y a través del paquete . Los pecadores (Sinners): Disponible en las plataformas HBO y Movistar Plus+ .

Disponible en las plataformas y . Frankenstein: Puede encontrarse en Netflix .

Puede encontrarse en . Valor sentimental: Disponible en el catálogo de Filmin .

Disponible en el catálogo de . Sueño de trenes: Disponible en Netflix .

Disponible en . Sirat: Se puede visualizar a través de Movistar Plus+ .

Se puede visualizar a través de . Un simple accidente: Disponible en Filmin y Movistar Plus+ .

Disponible en y . La voz de Hind: Incorporada al catálogo de Filmin desde el 13 de marzo.

Incorporada al catálogo de desde el 13 de marzo. F1: Disponible en Apple TV y en alquiler en Prime Video .

Disponible en y en alquiler en . Bugonia: Disponible en alquiler o compra a través de Amazon Video , Apple TV y Rakuten TV .

Disponible en alquiler o compra a través de , y . Hamnet: Actualmente en salas de cine; también disponible en alquiler en Filmin , Rakuten TV y Amazon Video .

Actualmente en salas de cine; también disponible en alquiler en , y . El agente secreto: Actualmente en cartelera; llegará próximamente a Filmin .

Actualmente en cartelera; llegará próximamente a . Blue Moon: Disponible en diversas plataformas bajo modalidad de alquiler.

El mito del dinero: ¿qué reciben realmente los ganadores?

Es una duda recurrente tras cada gala de premios: ¿existe una dotación económica para los galardonados? La respuesta, tanto para los Premios Oscar como para los Premios Goya, es un no rotundo.

Tanto la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como la Academia de Cine en España establecen en sus estatutos que los premios son exclusivamente honoríficos. No existe un cheque, paga o incentivo monetario directo asociado a la obtención de la estatuilla.

Las diferencias clave:

Premios Oscar: Aunque no ofrecen remuneración en efectivo, los nominados reciben anualmente una exclusiva bolsa de regalos (gift bag) valorada en miles de dólares, que incluye viajes y productos de lujo. Además, el valor real del Oscar reside en el llamado «efecto multiplicador»: el prestigio del premio permite a los ganadores renegociar contratos, acceder a mejores cachés y obtener puntos de taquilla en futuros proyectos.

Aunque no ofrecen remuneración en efectivo, los nominados reciben anualmente una exclusiva bolsa de regalos (gift bag) valorada en miles de dólares, que incluye viajes y productos de lujo. Además, el valor real del Oscar reside en el llamado «efecto multiplicador»: el prestigio del premio permite a los ganadores renegociar contratos, acceder a mejores cachés y obtener puntos de taquilla en futuros proyectos. Premios Goya: El galardón carece de dotación económica y, a diferencia de los Oscar, no conlleva la entrega de bolsas de regalos. El «cabezón» es un busto artesanal cuya producción supone un coste de unos 800 euros para la organización, funcionando, al igual que en Hollywood, como un valioso activo de prestigio profesional que facilita la apertura de puertas para futuras producciones.

En definitiva, ni en la industria estadounidense ni en la española el premio es una retribución financiera, sino un reconocimiento que impulsa la carrera profesional y la viabilidad comercial de los cineastas premiados.