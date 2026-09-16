La cinta inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca se impone a los proyectos de Rodrigo Sorogoyen y Alauda Ruiz de Azúa en la carrera por la estatuilla a la mejor película internacional

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha elegido este miércoles el largometraje La bola negra, dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, para representar a España en la 99ª edición de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional. La obra de los cineastas, conocida colectivamente bajo la firma de los Javis, ha sido la seleccionada definitiva tras superar en la votación final a las otras dos candidatas que conformaban la terna de preseleccionadas: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.

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Un ambicioso relato sobre la memoria y el deseo

La bola negra toma como punto de partida e inspiración la obra inacabada del poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Con un metraje de 155 minutos, la cinta se estructura como una épica historia de amor articulada a través de tres marcos temporales diferenciados: el año 1932, el periodo de la Guerra Civil en 1937 y el año 2017. A lo largo de este desarrollo cronológico, la película profundiza en la exploración del deseo homosexual reprimido, la memoria histórica, la identidad y las heridas abiertas del pasado en España.

El largometraje acude a la carrera de los premios de la Academia de Hollywood avalado por su trayectoria internacional previa. En la última edición del Festival de Cannes, la obra de Ambrossi y Calvo fue galardonada con el premio a la mejor dirección, un reconocimiento otorgado ex aequo junto al cineasta polaco Pawel Pawlikowski por su filme Fatherland.

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El calendario de la 99ª edición de los premios de Hollywood

Tras la designación oficial por parte de la institución cinematográfica española, La bola negra inicia el recorrido reglamentario fijado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood de cara a la gala de 2027. La primera meta del proyecto será lograr la inclusión en la lista corta de precandidatas —denominada shortlist—, cuya publicación oficial está programada para el próximo 15 de diciembre.

En el caso de superar ese primer filtro, la película aspirará a figurar entre las cinco nominadas finales de la categoría internacional, que se darán a conocer públicamente el 21 de enero de 2027. La transmisión y celebración de la ceremonia de entrega de la 99ª edición de los premios Oscar tendrá lugar el 14 de marzo de 2027.